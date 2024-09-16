Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram.

Резніченко зобовʼязаний не покидати Дніпропетровську область, здати закордонні паспорти та носити браслет.

Детектив НАБУ і прокурор САП просили затримати Резніченка з альтернативою 41 млн грн застави.

Запобіжний захід у понеділок також обрали пособнику Резніченка, директору одного з департаментів ОВА Олександру Коломойцю. Він має внести 15 млн грн застави, повідомляє Transparency International Ukraine.

12 вересня у НАБУ повідомили, що правоохоронці викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, до якої причетне колишнє керівництво Дніпропетровської ОВА. Через дії експосадовців державному бюджету завдали шкоди на 286 мільйонів гривень.

Про підозру повідомили ексголові Дніпропетровської ОВА; ексзаступнику голови Дніпропетровської ОВА; екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОВА; ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Журналіст Олег Новіков повідомив, що підозру оголосили колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку.

У листопаді 2022 року журналісти з’ясували, що від початку 2022 року дніпропетровська компанія Будінвест Інжиніринг отримувала 1,5 млрд грн бюджетних коштів на утримання доріг у Дніпропетровській області — це була значно завищена сума порівняно з іншими регіонами України. Журналісти проєкту Схеми та видання Українська правда стверджували, що співвласницею компанії є 34-річна фітнес-тренерка Яна Хланта, яка була ймовірною обраницею Валентина Резніченка.

Коли Схеми спробували знайти субпідрядників Будінвесту, з’ясувалися, що компанії БНМ та Максі-буд Плюс зареєстровані в Дніпрі за однією адресою, де також оформлені ще щонайменше 40 інших фірм.