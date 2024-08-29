Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави квартири, яка належала керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Вінницькій області.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Судова колегія задовольнила позов прокурора САП, визнавши зазначений актив необґрунтованим.

Раніше було встановлено, що близький родич керівника цього центру, діючи за його дорученням, придбав новозбудовану квартиру в передмісті Вінниці вартістю понад 1,9 млн гривень. Прокурор звернувся до суду з вимогою стягнути цей актив у дохід держави.

Суд погодився з аргументами прокурора САП та повністю задовольнив позов.