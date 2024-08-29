Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
Судова колегія задовольнила позов прокурора САП, визнавши зазначений актив необґрунтованим.
Раніше було встановлено, що близький родич керівника цього центру, діючи за його дорученням, придбав новозбудовану квартиру в передмісті Вінниці вартістю понад 1,9 млн гривень. Прокурор звернувся до суду з вимогою стягнути цей актив у дохід держави.
Суд погодився з аргументами прокурора САП та повністю задовольнив позов.
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