Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Мін'юсту та вирішила стягнути у дохід держави мільярдні активи й відсотки від їх управління з компанії "SIA Royal Pay Europe", пов’язаної з російським букмекером 1xBet.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави. Мін’юст просив додати відсотки в рішенні Вищого антикорупційного суду від 31 травня поточного року щодо передачі у дохід держави цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після апеляції у дохід держави стягнуті цінні папери, кошти на банківських рахунках та відсотки від управління такими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на загальну суму близько двох мільярдів гривень.

Рішення були ухвалені за матеріалами кримінального провадження ДБР.

Раніше було встановлено і документально підтверджено звʼязок компанії-нерезидента “SIA Royal Pay Europe” із російським букмекером “1xBet”, представленого в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

Наразі Указом Президента України Володимира Зеленського уведено в дію рішення РНБО “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” до юридичної особи-нерезидента “SIA Royal Pay Europe строком п’ять років.

Своєю чергою, до ТОВ “Твоя беттінгова компанія” Указом Зеленського та рішенням РНБО запроваджено санкції строком 50 років.