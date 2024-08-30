Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Таким чином експосадовцю Міненерго, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничовидобувного обладнання з прифронтового району, залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У САП зазначили, що судді заслухали аргументи як сторони захисту, так і обвинувачення.

У результаті ВАКС став на бік прокурорів та залишив Хейла під вартою.