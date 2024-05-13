Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.

“13 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн”, — ідеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, під час попереднього слідства було встановлено, що екс-посадовець РНБО використовував свої повноваження та службовий статус всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для структури, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.

У жовтні 2019 року екс-першому заступнику секретаря РНБО було повідомлено про підозру, а в квітні 2020 року – екс-заступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони.

Цим особам пред’явлено звинувачення за статтею 364 частина 2 Кримінального кодексу України.

2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі було направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.