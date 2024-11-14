Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

“Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України”, — йдеться у повідомленні.

За рішенням суду, народного депутата засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Окрім цього, йому заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, що 21 листопада 2023 року народному депутату від партії “Слуга народу” Андрію Одарченку оголосили підозру в спробі підкупу Мустафи Найєма, який тоді очолював Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Одарченко намагався передати Найєму хабар у криптовалюті за сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ для ремонту будівель університету, де він був ректором.

Після арешту підозрюваний вийшов на волю, сплативши 15 млн грн застави, і здав закордонні паспорти.

18 вересня 2024 року, коли Одарченка мали допитати, прокурор САП заявила про те, що депутат покинув територію України. У НАБУ стверджують, що нардеп виїхав з України незаконно.