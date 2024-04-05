Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього народного депутата Олександра Онищенка у справі про організацію корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд зранку 5 квітня оголосив заочний вирок колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку у так званій газовій справі НАБУ. Він отримав 15 років позбавлення волі.

Фінансова директорка Онищенка Олена Павленко заочно отримала 12 років позбавлення волі.

Як відомо, Онищенко вже тривалий час переховується за кордоном.

Газова справа ексдепутата Олександра Онищенка – одна з найперших і найгучніших справ НАБУ й САП. Розслідування щодо Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, було розпочато 2015 року та завершено ще у 2018.

Олександра Онищенка визнано винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.