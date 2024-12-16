Про це йдеться в ухвалі, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень.
Попри зняття браслета, Кириленко залишається зобов’язаним не покидати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду.
Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та у внесенні недостовірних даних до декларації.
За даними слідства, у період з 2020 по 2023 роки Павло Кириленко, перебуваючи на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, оформивши їх на родичів своєї дружини.
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