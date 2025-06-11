Валентин Рибін засуджений до 10 років за колабораційну діяльність на Херсонщині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Валентина Рибіна, який займає посаду в окупаційній адміністрації Російської Федерації на лівобережжі Херсонщини, заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Раніше він працював адвокатом Віктора Медведчука, колишнього народного депутата від забороненої партії “ОПЗЖ”, а також Анатолія Шарія, який був засуджений за державну зраду. Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з інформацією СБУ, Рибін очолює “організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області”, який координує діяльність місцевих пропагандистів, що підривають українську державність.

Після початку повномасштабної війни адвокат виїхав за кордон, де через свою сторінку у Facebook закликав українців скласти зброю перед російськими військами. Пізніше він повернувся на тимчасово окуповану територію Херсонщини, де отримав пропозицію від так званого губернатора Володимира Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформаційних диверсій проти України.

Рибін приєднався до пропутінської партії “Единая Россия” і неодноразово закликав місцевих жителів підтримати російську владу.

“Рибіна визнали винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Його засудили до 10 років увʼязнення, а також суд призначив конфіскацію майна засудженого.”

Нагадаємо, що 3 квітня Служба безпеки України викрила та зібрала докази проти українських політичних діячів і блогерів, які просувають російську риторику про “зовнішнє управління”. Серед них був і Валентин Рибін.

За даними СБУ, ці особи об’єдналися в групу, яка просуває ідею “зовнішнього управління” Україною, беруть участь в антиукраїнських заходах у Росії та називають себе “легітимною владою”. Їхня організація має назву “Держава”.