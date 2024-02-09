8 Лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази №61/2024 та №57/2024

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту.

За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: