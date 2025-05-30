Вандалізм на кладовищі в Харківській області: зруйновано пам'ятник матері загиблого військового

Про це повідомили у Зачепилівській громаді на Facebook

30 травня стало відомо про жахливий акт вандалізму на кладовищі в селі Леб’яжому, що в Чугуївському районі Харківської області. Невідомі особи зруйнували пам’ятник на могилі матері загиблого військового Івана Рослякова. Цю інформацію підтвердили в Зачепилівській громаді.

“Мати Івана Рослякова тяжко хворіла, і звістка про смерть сина остаточно підірвала її здоров’я. Вона померла через два місяці після похорону сина. Їхні могили знаходяться поруч на місцевому кладовищі, але, на щастя, місце поховання самого Героя не постраждало.” – Зачепилівська громада

Іван Росляков загинув 10 грудня 2023 року під час виконання службових обов’язків поблизу Орлянки в Куп’янському районі.

Староста округу вже подав заяву до поліції щодо цього вандалізму. У повідомленні зазначено, що триває підготовка документів для відкриття кримінального провадження. На даний момент особи, причетні до злочину, та мотиви їхніх дій залишаються невідомими.