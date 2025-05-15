У Києві правоохоронці затримали жінку, яка завдала шкоди меморіалу на Алеї Героїв, пошкодивши фотографії загиблих захисників та розкидавши квіти. Інцидент стався 15 травня, про що повідомила столична поліція.

Згідно з інформацією відомства, 33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, вчинила акт вандалізму. Перехожі намагалися зупинити її дії, але врешті-решт жінку затримали поліцейські. Вона не змогла надати жодних пояснень щодо свого вчинку.

Затриману доставили до відділення поліції, де наразі вирішується питання про правову кваліфікацію її дій.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що планується посилення охорони в районі меморіалу. У визначених зонах на Майдані Незалежності можуть заборонити проведення розважальних та масових заходів, за винятком вшанування пам’яті.

Крім того, розглядається можливість заборони на видачу нових дозволів та перегляду вже існуючих на комерційну діяльність у зонах Майдану. Це стосується, зокрема, аніматорів, продавців кульок, фоторамок та інших подібних послуг.