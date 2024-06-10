Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
“Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці “Косино” та “Велика Бийгань”, – йдеться у повідомленні.
На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.
Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули.
“Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш”, – додав Глагола.
Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП підтвердив цей інцидент. За його словами, наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.
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