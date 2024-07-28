Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з цих 60 млн тонн — 40,6 млн тонн зернових вантажів, які було експортовано до 46 країн світу.

Наразі українським коридором рухається балкер Manta Hacer з 25,2 тис. тонн української гуманітарної пшениці до Ємену.  Це чергове судно, яке зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

“Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури, у тому числі ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки”, — йдеться в повідомленні АМПУ.