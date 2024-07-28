За 11 місяців роботи українського морського коридору через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн продукції, серед них понад половину становлять зернові вантажі.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з цих 60 млн тонн — 40,6 млн тонн зернових вантажів, які було експортовано до 46 країн світу.

Наразі українським коридором рухається балкер Manta Hacer з 25,2 тис. тонн української гуманітарної пшениці до Ємену. Це чергове судно, яке зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

“Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури, у тому числі ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки”, — йдеться в повідомленні АМПУ.