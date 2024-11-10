Ціна одного біткоїна перевищила 80 тисяч доларів. Експерти пов'язують це із перемогою Дональда Трампа на виборах у США, оскільки новообраний президент заявляв, що створить в країні стратегічний запас біткоїнів.

Про це пише Вloomberg.

У неділю, 10 листопада, криптовалюта зросла на 4,7% до безпрецедентних 80 092 доларів.

Видання зазначає, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв поставити США в центр індустрії цифрових активів, зокрема створити стратегічний запас біткойнів і призначити регуляторів, “закоханих” у цифрові активи.

Аналітики вважають, що це було питання часу, коли станеться стрибок у зростанні вартості біткоїна, враховуючи те, що на виборах в США перемогу здобув криптоорієнтований кандидат.

Вloomberg нагадало, що у 2024 році біткойн додав приблизно 91% завдяки високому попиту на цільові біржові фонди США та зниженню процентних ставок Федеральним резервом. Зростання найбільшого цифрового токена, який встановив нові рекорди після голосування в США, перевищує доходи від таких інвестицій, як акції та золото.