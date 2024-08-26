Президент Польщі що вартість лише військової допомоги Україні становить близько 12 мільярдів злотих, що еквівалентно приблизно 3 мільярдам доларів США.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Дуда зазначив, що загальна вартість польської допомоги Україні, включно з військовою, гуманітарною та іншою підтримкою, дорівнює приблизно 100 мільярдам злотих (приблизно 25 мільярдів доларів США), що становить 3,3% ВВП Польщі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща передала Україні значну кількість військової техніки та обладнання. Зокрема, Польща передала понад 300 танків Т-72 і PT-91 Twardy, 14 сучасних Leopard, кілька сотень бронетранспортерів Rosomak, а також невизначену кількість пострадянських БМП-1.

Серед іншої допомоги були пострадянські винищувачі МіГ-29, гелікоптери Мі-24, польські самохідні міномети “Рак”, самохідні гаубиці “Краб” і “Гвоздика”, а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”. Польські “Краби” здобули особливу популярність в Україні як ефективна техніка в бою.

Крім того, Польща надала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, різноманітну стрілецьку зброю, амуніцію різних калібрів та індивідуальне спорядження для солдатів, включаючи шоломи, бронежилети й медичні аптечки.