Відео опублікував волонтер Денис Кошельник у Instagram у неділю, 28 липня.

Як зазначив Кошельник після акції дівчата, які, за його словами, не пропускають жодного зібрання з приводу нагадування про військовополонених, разом з військовим зайшли випити каву до ЦУМу. Коли вони сиділи за столом, до них підійшов охоронець зі словами: “картоночка у вас дуже зайнятна”, після пояснень дівчат щодо “плакату” він сказав, що це не місце нагадувати про військовополонених.

“Їх таблички із закликом про звільнення наших захисників з ворожого полону лежали поряд з ними і привернули увагу охоронця, який почав їм грубити і виганяти із фудкорта, що розташований на 6-му поверсі ЦУМа”, — написав волонтер.

За словами охоронця, це правила закладу і колективне рішення керівництва.

“Ваші нагадування людям ніяк не допоможуть”, — сказав охоронець дівчатам.

У неділю на Майдані Незалежності в Києві відбувся традиційний мітинг на підтримку звільнення військовополонених, який також присвятили вшануванню пам’яті загиблих унаслідок теракту в Оленівці два роки тому.