Василь Ломаченко офіційно завершив кар'єру: підсумки легендарного боксера

Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Facebook

Василь Ломаченко, відомий український боксер, офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри. Це сталося на його сторінці у Facebook, де 37-річний спортсмен поділився своїм рішенням, яке він ухвалив через рік після останнього бою, в якому здобув перемогу технічним нокаутом над австралійцем Джорджем Камбососом.

“У житті будь-якого боксера стається момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав.” – Василь Ломаченко

У травні 2024 року Ломаченко здобув титул чемпіона світу за версією IBF, перемігши Джорджа Камбососа, і зберіг пояс IBO. Відтоді він не виходив на ринг, вирішивши утриматися від боїв до кінця року.

Незважаючи на відсутність виступів, Міжнародна боксерська організація IBF продовжила медичне виключення, що дозволило Ломаченку зберегти свій чемпіонський титул у важкій вазі.

У середині травня визначився обов’язковий претендент на бій за пояс Ломаченка – американський боксер Раймонд Мураталла, який здобув перемогу над росіянином Зауром Абдуллаєвим. Однак проведення бою стало під питанням через травму спини, яку українець отримав під час тренування наприкінці 2024 року. У січні 2025 року Василь пройшов медичне обстеження, результати якого мали вирішальне значення для його подальшої кар’єри.

Коротка інформація про Василя Ломаченка

Василь Ломаченко – 37-річний боксер з рекордом 18 перемог, 3 поразки та 12 нокаутів, який розпочав свою професійну кар’єру у 2013 році.

Він двічі ставав олімпійським чемпіоном: у 2008 році у вазі до 57 кг та у 2012 році у вазі до 60 кг.

На професійному ринзі Ломаченко володів чемпіонськими поясами у трьох вагових категоріях: напівлегкій, другій напівлегкій та легкій. Він був чемпіоном світу за версіями WBO, WBA (Super), WBC, The Ring, а також чемпіоном у легкій вазі за версією IBF.