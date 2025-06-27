Реставрація Кімнати Костянтина у Ватикані: унікальна техніка Рафаеля

Про це повідомляє AP News.

У Ватикані завершено реставрацію Кімнати Костянтина, останньої з чотирьох кімнат, розписаних видатним художником Рафаелем Санті. Ця кімната залишалася недоступною для повного огляду протягом тривалого часу через масштабні реставраційні роботи, які тривали понад десять років. Завершення проєкту відкрило нові аспекти техніки, яку використовував великий італійський майстер епохи Високого Відродження.

Реставратори виявили, що Рафаель застосував у Кімнаті Костянтина унікальну техніку фрескового живопису, поєднуючи олійні фарби з традиційним настінним розписом. Зокрема, він використовував олію безпосередньо на стіні та встановлював сітку з цвяхів для утримання смоляної поверхні, на якій малював. Це відкриття підтвердило авторство Рафаеля над двома жіночими фігурами – Правосуддям та Ввічливістю, які раніше вважалися класичними фресками.

“З історичного та критичного погляду, а також із технічного, це було справжнім відкриттям. Техніка, яку використовував та планував Рафаель, була справді експериментальною для того часу, і ніколи не траплялася в жодній іншій фресці, виконаній олійною фарбою.” – Фабіо П’ячентіні, головний реставратор

Директорка Музеїв Ватикану Барбара Джатта підкреслила важливість реставрації, зазначивши, що вона фактично переписує частину історії мистецтва.

“Цією реставрацією ми переписуємо частину історії мистецтва.” – Барбара Джатта, директорка Музеїв Ватикану

Завершальним етапом реставрації стала стеля Кімнати Костянтина, розписана італійським художником і архітектором Томмазо Лауреті. Фреска імітує гобелен “Тріумф християнства над язичництвом” і є яскравим прикладом ренесансної перспективи.

Протягом реставраційних робіт кімната залишалася відкритою для відвідувачів, але тепер, після зняття риштувань, її можна оглянути в повному обсязі.

Історія кімнат Рафаеля починається у 1508 році, коли 25-річний художник прибув до Риму за запрошенням Папи Юлія II для оздоблення папських апартаментів в Апостольському палаці. Першою кімнатою стала Кімната для підписів із відомою фрескою “Афінська школа”. Після цього він працював над Кімнатою Еліодора та Кімнатою вогню Борго, присвяченими історії папства.

Кімната Костянтина, найбільша з усіх, присвячена римському імператору IV століття, який сприяв поширенню християнства в імперії. Рафаель не встиг завершити її розписи через передчасну смерть, тому роботу над кімнатою продовжували його учні.