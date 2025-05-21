Ватикан висловив готовність до нових мирних переговорів, підтвердивши це під час розмови Папи Римського Лева XIV з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Обговорювалися подальші кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Нагадаємо, що раніше, 16 травня, Папа запропонував Ватикан як можливе місце для переговорів між Україною та Росією після невдалого саміту в Стамбулі.

Литва також активно виступає за посилення санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз вжити заходів, які вплинуть на ключові сфери російської економіки, зокрема енергетику, нафту та фінансовий сектор. Він підкреслив, що 18-й пакет санкцій має стати ефективним інструментом для розриву циклу обману та ухилення від відповідальності з боку Росії.

У США президент Дональд Трамп оголосив про затвердження проєкту протиракетного щита “Золотий купол”, вартість якого становитиме 175 мільярдів доларів. Ця система має забезпечити захист американської території від ракетних загроз і планується до введення в експлуатацію до завершення його терміну на посаді. Генерал Космічних сил Майкл Гетлайн буде відповідати за розробку програми, яка потребуватиме початкових інвестицій у 25 мільярдів доларів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості повернення всіх викрадених українських дітей як умови для укладення мирної угоди з Росією. Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, що підкреслює цю позицію. Єрмак зазначив, що викрадення дітей є не лише воєнним злочином, а й загрозою національній ідентичності України.

Крім того, американська розвідка отримала дані про можливу підготовку Ізраїлю до удару по іранських ядерних об’єктах. Незважаючи на дипломатичні зусилля США щодо укладення угоди з Тегераном, ймовірність військових дій зростає. Спостерігаються переміщення військових ресурсів та авіаційних боєприпасів, що свідчить про підготовку до можливих атак. Остаточне рішення Ізраїль ще не ухвалив, і його дії можуть залежати від результатів переговорів між США та Іраном.