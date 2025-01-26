Папа Франциск заявив, що католицька церква готова прийняти єдину для всіх християн дату святкування Великодня. Цього року Великдень відзначатиметься одного і того ж дня за григоріанським та юліанським календарями — 20 квітня.

Про це пише PAP.

Напередодні в римській базиліці Святого Павла понтифік закликав до побудови “міцних зв’язків та розвитку дружби” між християнськими конфесіями та “будівництва єдності та братерства”.

“Я повторюю свій заклик, щоб це зближення послужило закликом до всіх християн зробити рішучий крок до єдності в питанні про спільну дату Великодня”, — зазначив понтифік.

Папа Франциск додав, що Католицька церква готова “прийняти ту дату, яку хочуть всі “.

Додамо, що на Нікейському соборі 325 року було вирішено, що Великдень відзначатимуть у першу неділю після першої весняної повні. Католицька церква використовує григоріанський календар, запроваджений у 1582 році папою Григорієм XIII. За Юліанським календарем Великдень та Різдво святкуються на 13 днів пізніше, ніж за Григоріанським.