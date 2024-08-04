Святий Престол висловив обурення щодо сцени, схожої на Тайну вечерю, яка була показана на відкритті Олімпійських ігор у Парижі з участю ЛГБТ-артистів, вважаючи це образливим для християн.

Про це інформують Vatican News.

Святий Престол висловив занепокоєння щодо сцен на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор, які образили християн та представників інших релігій.

У комюніке зазначається, що на таких престижних подіях не повинно бути жодних елементів, які висміюють релігійні переконання.

Організатори Олімпіади вже вибачилися перед християнською спільнотою за номер з участю травесті-артистів, що імітував сцену з “Тайної вечері” Леонардо Да Вінчі.

Художній керівник церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі Томас Джоллі заперечив, що його надихнув шедевр Да Вінчі, зазначивши, що сцена повинна відобразити різноманітність французької гастрономії.