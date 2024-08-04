Про це інформують Vatican News.
Святий Престол висловив занепокоєння щодо сцен на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор, які образили християн та представників інших релігій.
У комюніке зазначається, що на таких престижних подіях не повинно бути жодних елементів, які висміюють релігійні переконання.
Організатори Олімпіади вже вибачилися перед християнською спільнотою за номер з участю травесті-артистів, що імітував сцену з “Тайної вечері” Леонардо Да Вінчі.
Художній керівник церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі Томас Джоллі заперечив, що його надихнув шедевр Да Вінчі, зазначивши, що сцена повинна відобразити різноманітність французької гастрономії.
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