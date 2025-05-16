16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями Росії та України, на якій було досягнуто принципової домовленості про проведення нових переговорів. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив про це під час пресконференції, підкресливши значення цієї події.

Перемовини проходили за посередництвом Туреччини, і в результаті сторони погодилися на кілька ключових рішень. Одним із важливих кроків стало рішення про обмін по 1000 полонених з кожної сторони, що має на меті зміцнення довіри між країнами. Також було узгоджено намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню.

Крім того, учасники зустрічі досягли принципової згоди про проведення ще однієї зустрічі для подальшого обговорення шляхів мирного врегулювання конфлікту. Хакан Фідан наголосив на готовності Туреччини продовжувати докладати зусиль для досягнення сталого миру між Росією та Україною.

У зустрічі взяли участь представники обох країн, а також Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, разом із першими заступниками керівників МЗС, СБУ, ГУР та іншими офіційними особами. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше очолював переговорну групу у 2022 році, а також заступники міністрів закордонних справ і оборони Росії.

Напередодні цієї зустрічі у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі, охарактеризував склад російської делегації як “бутафорський”. Проте, з поваги до турецького та американського лідерів, він вирішив відправити українську делегацію на переговори.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де лідер Кремля пропонував провести прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі в цих переговорах.