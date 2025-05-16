У Стамбулі завершилася важлива зустріч, в якій взяли участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Разом з ними обговорення проходило з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Ця інформація надійшла з джерел в українській делегації.

Перед зустріччю президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах у Стамбулі. Делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, який отримав розширені повноваження для ведення переговорів. До складу команди також увійшли представники Служби безпеки України, Генерального штабу та української розвідки.

Що стосується російської сторони, 14 травня президент Росії Володимир Путін затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Україною. Очікувалося, що це рішення буде прийнято, і воно стало важливим кроком у контексті мирних переговорів.

Російську делегацію представлятимуть ключові фігури, зокрема помічник президента Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, начальник головного управління Генерального штабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.