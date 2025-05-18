Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про важливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Римі. Під час цієї зустрічі обговорювалися актуальні питання, пов’язані з переговорами щодо припинення вогню та досягнення миру в Україні. Про це Венс поділився у своїй публікації в соціальній мережі X.

«Ми прагнемо зупинити безглузде кровопролиття в Україні, і під час нашої розмови ми розглянули останні новини стосовно переговорів, які ведуться для досягнення стабільного миру», – зазначив віцепрезидент.

Зустріч відбулася 18 травня під час інтронізації нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Це була перша особиста зустріч між Зеленським і Венсом після напруженого інциденту в Овальному кабінеті.

Церемонія інтронізації, на якій новообраний понтифік офіційно став главою Римо-католицької церкви, проходила в атмосфері великої урочистості.

Нагадаємо, що раніше, 28 лютого, Володимир Зеленський зустрічався з тодішнім президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Трамп неодноразово висловлював бажання завершити війну в Україні, проте під час цієї зустрічі він зайняв нейтральну позицію, не підтримуючи жодну зі сторін конфлікту.

Під час переговорів між українською та американською сторонами було досягнуто попередньої угоди про створення спільного фонду, яким керуватимуть обидві країни. Згідно з домовленістю, Україна зобов’язалася спрямовувати 50% доходів від видобутку природних ресурсів на реінвестування в свою економіку.

Однак під час розмови виникла суперечка: Трамп наполягав на тому, що Україні слід підписати угоду про рідкісноземельні копалини з Вашингтоном, інакше країна залишиться наодинці у війні. Після цієї зустрічі Зеленський достроково покинув Білий дім.

Президент США також опублікував пост у соцмережі Truth Social, в якому зазначив, що глава України зможе повернутися до переговорів, коли буде «готовий до миру».