16 травня до Стамбулу прибудуть американський державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф. Про це Віткофф повідомив журналістам під час свого візиту до Дохи, столиці Катару, 14 травня, за інформацією агентства Reuters.

Віткофф зазначив, що разом із Рубіо вони вирушать до Стамбулу для участі у важливих переговорах між Україною та Росією. Однак він не зміг підтвердити, чи буде присутній на цих зустрічах президент Росії Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що до Стамбулу для українсько-російських переговорів прибудуть також спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог. Спочатку планувалася дата 15 травня, коли Путін запропонував провести зустріч «без попередніх умов».

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність особисто зустрітися з Путіним у Стамбулі, сподіваючись на досягнення угоди про припинення вогню. 13 травня він підтвердив свій візит до Туреччини.

Дональд Трамп також висловив намір бути присутнім на переговорах у Стамбулі. Він вважає, що Путін може погодитися на запропоноване Києвом та його союзниками припинення вогню.

Переговори між Україною та РФ: важливість зустрічі у Туреччині

Трамп раніше підкреслював, що Україні слід погодитися на прямі переговори з Росією в Туреччині, які ініціював Володимир Путін. Він вважає, що така зустріч дозволить українській стороні зрозуміти, чи можлива угода з Кремлем. У разі, якщо переговори не відбудуться, європейські лідери та США зможуть краще оцінити ситуацію та вжити відповідних заходів.

Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів, сподіваючись на досягнення миру.

У Кремлі заявили, що Україна повинна піти на переговори «без жодних умов». Вони також пообіцяли оголосити своїх представників на зустрічах у Стамбулі, коли Путін вважатиме це за доцільне.