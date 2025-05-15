15 травня у Стамбулі можуть відбутися важливі переговори між Україною та Росією. Цю дату та місце зустрічі запропонував Володимир Путін 11 травня. Хоча він сам не братиме участі у переговорах, він визначив склад російської делегації. У квітні 2022 року країни вже зустрічалися в Туреччині, де були розроблені так звані “Стамбульські домовленості”. Україна не визнає їх офіційною угодою, тоді як Москва наполегливо стверджує, що для початку мирних перемовин Київ має погодитися на ці домовленості. У статті розглядається, як проходили попередні переговори з Росією та які вимоги висувала РФ.

Лідери Франції, Великої Британії, Польщі та Німеччини 10 травня оголосили про необхідність повного припинення вогню без жодних умов, яке має розпочатися 12 травня. У відповідь на це Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський висунув умову, що зустріч має відбутися між ним та Путіним. Кремль кілька днів не реагував на цю пропозицію. Тим часом президент США Дональд Трамп натякав, що готовий приєднатися до зустрічі, якщо Путін приїде до Стамбула.

14 травня Росія оголосила склад своєї делегації, в якій не було Путіна, а очолив її його радник Володимир Мединський. Президент України назвав рівень переговорної групи з російського боку “бутафорним”. Чи відбудеться зустріч, поки що невідомо, останні дані свідчать про можливе перенесення на другу половину дня.

Перемовини у лютому-квітні 2022 року

Перемовини між Україною та Росією розпочалися на третій день після початку повномасштабного вторгнення – 27 лютого 2022 року. Ініціатором переговорів стала Росія. Наступного дня українська делегація зустрілася з росіянами поблизу білоруського кордону. Після цього радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що сторони домовились продовжити перемовини.

До складу української делегації входили міністр оборони Олексій Резніков, народні депутати Рустем Умєров і Андрій Костін, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, банкір Денис Кірєєв та голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, який очолював переговорну групу. Російську сторону представляв помічник Путіна, колишній міністр культури Володимир Мединський.

Наступний раунд переговорів відбувся 3 березня у Білорусі, де основною метою були домовленості про гуманітарні коридори. Хоча обговорювалися військові, гуманітарні та політичні питання, вдалося домовитися лише про гуманітарні коридори для цивільних осіб. Пізніше перемовини перейшли в онлайн-формат, зосередившись на гуманітарних питаннях, незважаючи на постійні обстріли з боку РФ.

Паралельно Україна підтримувала канал зв’язку з Кремлем через російського олігарха Романа Абрамовича, який навесні 2022 року навіть відвідував Київ. За даними британських ЗМІ, Абрамович передавав записку від Зеленського до Путіна. Пізніше стало відомо, що його намагалися отруїти разом з одним з учасників української делегації, Рустемом Умєровим.

Стамбульська угода

28-30 березня 2022 року відбулися переговори у Стамбулі. На той момент українська армія вже почала звільняти окуповані райони Київської, Чернігівської та Сумської областей. Українську делегацію знову очолював Давид Арахамія, російську – Володимир Мединський.

За результатами зустрічі Україна запропонувала розробити “Договір про гарантії безпеки”, де гарантами мали стати країни Ради Безпеки ООН, зокрема США, Велика Британія, Китай, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль, а також Росія. Україна зобов’язувалася обговорювати питання повернення Криму дипломатичним шляхом.

Російські вимоги включали заборону вступу України до НАТО, обмеження чисельності ЗСУ до 50 тисяч, відмову від розробки чи розміщення ракет дальністю понад 250 км, визнання “ДНР” та “ЛНР” в межах Донецької та Луганської областей, а також фінансування їх відновлення. Російська мова мала отримати статус державної.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пізніше назвав ці вимоги “абсурдними”, а жодних домовленостей за підсумками зустрічі Україна не укладала.

Після перемовин у Стамбулі в команді Зеленського не було єдності щодо подальших переговорів з Росією. За даними американського журналіста, президент України був готовий до поступок Росії до квітня 2022 року, але втратив цю ідею у вересні 2022-го після оголошення Кремлем анексії чотирьох українських регіонів. Тоді Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Путіним.

Ситуація на фронті також змінилася: у вересні 2022 року сили оборони деокупували Харківську область, а у листопаді – правобережну Херсонщину.

Бажання Путіна використати “Стамбульські угоди”

Росія наполягає на прийнятті домовленостей, нібито укладених у Стамбулі у 2022 році. Путін заявляв, що обговорення цієї “угоди” може стати основою для продовження мирних перемовин. Саме тому він призначив головою переговорної групи Володимира Мединського, який очолював російську делегацію три роки тому.

Окрім Мединського, до Стамбула від Росії прилетіли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін та заступник міністра оборони Олександр Фомін – чиновники, які були присутні на переговорах 2022 року.

З українського боку делегація буде представлена на “найвищому рівні”, заявив Зеленський, хоча її склад офіційно не оголосили. Відомо, що разом із президентом до Туреччини прилетіли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Андрій Гнатов і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.