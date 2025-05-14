15 травня 2025 року відзначає 1177-й день війни між Росією та Україною. Цього дня важливими новинами стали затвердження президентом Росії Володимиром Путіним складу делегації для переговорів з Україною, які відбудуться в Стамбулі.

До складу російської делегації увійшли ключові фігури, зокрема помічник президента Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін та керівник Головного управління Генштабу Валерій Костюков. Цю інформацію підтвердили в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання офіційної відповіді від Кремля щодо складу делегації. Лише після цього він планує визначити формат зустрічі та подальші дії України.

У той же час, Комітет міністрів Ради Європи підтримав ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів, скоєних Росією під час війни. Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручено очолити цей процес.

Посли Європейського Союзу також ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, включаючи нові обмеження у відповідь на порушення прав людини, гібридні атаки та використання хімічної зброї.

На переговорах у Туреччині також будуть присутні представники Сполучених Штатів, зокрема сенатор Марко Рубіо. Водночас екс-президент США Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі у цих переговорах. За інформацією Reuters, Трамп розглядав можливість участі лише у разі особистої присутності Володимира Путіна, що не відбулося.