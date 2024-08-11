Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершив четверте африканське турне, під час якого відвідав Малаві, Замбію та Маврикій. У підсумку очільник міністерства наголосив про важливість системної співпраці з країнами Африки.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Зазначається, що візит “був насичений зустрічами з представниками влади країн, переговорами для збільшення підтримки України, а також підписаннями угод та меморандумів про співпрацю”. Зокрема, Кулеба провів сім переговорів у трьох країнах: 3 – з лідерами, 3 – з міністрами закордонних справ, 1 – з бізнесом. У підсумку є домовленості про п’ять міждержавних угод, три з яких уже підписали.

У МЗС України додали, що очільник відомства за час турне по африканських країнах провів 33 години в літаках і понад 24 тисячі кілометрів у дорозі.

Кулеба зауважив, що системна праця з країнами Африки дає Україні насамперед “зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема Формули миру, голосувань в Генасамблеї ООН”.

“Дуже важливо системно, рік за роком, працювати з країнами Африки. Що це дає Україні? Насамперед – зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема Формули миру, голосувань в ГА ООН; протидія російському впливу та пропаганді; створення нових можливостей для бізнесу та економіки України,” — підсумував міністр.