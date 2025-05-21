Іспанська поліція розглядає версію зведення рахунків як основний мотив вбивства Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента України за часів Віктора Януковича. Ця гіпотеза стала ключовою у розслідуванні, про що повідомляє іспанське видання El Mundo.

Крім того, правоохоронці також вивчають можливий політичний мотив, пов’язаний із діяльністю Портнова. Розслідуванням займається спеціальний розвідувальний відділ поліції.

Свідки події розповіли, що один із нападників був у синьому спортивному костюмі та мав поясну сумку. Вбивство сталося біля школи в Мадриді між 8:45 та 9:15 ранку 21 травня. Поліція підтвердила, що Портнов отримав кілька вогнепальних поранень під час спроби сісти в автомобіль.

Очевидці чули 5 або 6 пострілів, і, за попередніми даними, нападників могло бути кілька. Важливо зазначити, що жодна дитина зі школи, яку відвідують діти Портнова, не постраждала.

Після втечі Віктора Януковича Портнов залишив Україну і більше п’яти років проживав за кордоном. 19 травня 2019 року він оголосив про своє повернення в Україну.

Проте в січні 2020 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що Портнов нібито проживав в Україні протягом попередніх п’яти років.

Раніше Портнов потрапив до санкційного списку Європейського Союзу, який був введений у березні 2014 року проти колишніх українських високопосадовців за підозрою у порушеннях прав людини та корупції. Однак у 2015 році його виключили з цього списку.

З грудня 2021 року Портнов також підпадає під санкції США, потрапивши до списку за “актом Магнітського”, який включає осіб, причетних до порушень прав людини та корупційних схем. Міністерство фінансів США зазначило, що станом на 2019 рік Портнов “вживав заходів для контролю над українськими судами, змінюючи законодавство та призначаючи своїх людей на високі судові посади”.