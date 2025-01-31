Німецький суд призначив довічне ув’язнення 37-річному громадянину Молдови, якого визнали винним у жорстокому вбивстві 9-річної української біженки Валерії.

Про це повідомляють Tagesspiegel та Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд також визнав злочин особливо тяжким, що фактично позбавляє засудженого можливості дострокового звільнення після 15 років ув’язнення.

Відомо, що чоловік був колишнім партнером матері дівчинки – вони перебували у стосунках близько трьох місяців.

На судовому засіданні був присутній батько Валерії, який служить в українській армії. Йому дозволили тимчасово виїхати до Німеччини, де він виступав як співпозивач у справі.

Нагадаємо, дівчинку розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. 12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому.