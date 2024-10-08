Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві громадської діячки та колишньої народної депутатки України Ірини Фаріон. Прокуратура наполягала на такому запобіжному заході без можливості внесення застави.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення продовжити тримання підозрюваного під вартою, на що адвокат подав апеляційну скаргу, пропонуючи замінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.