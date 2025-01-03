Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури чоловік залишатиметься під вартою без права на заставу ще 60 діб — до 4 березня 2025 року включно.

Чоловіка затримали у липні цього року в Дніпрі за місцем його проживання, і з того часу він перебуває під арештом.

В Офісі генпрокурора нагадали, йому висунуто обвинувачення в умисному вбивстві особи, що виконувала громадський обов’язок, з мотивів національної нетерпимості, а також у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без відповідного дозволу, що передбачено законом (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).