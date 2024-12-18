4 грудня 2024 року в Нью-Йорку біля готелю New York Hilton Midtown було застрелено генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. Він прибув до міста для участі в щорічній зустрічі інвесторів материнської компанії UnitedHealth Group.

Еспресо детально пояснює обставини події та чому цей злочин викликав резонанс, зачепивши важливу проблему для американського суспільства.

Поліція заявила, що стрілець чекав на Томпсона біля готелю. Нападник вчинив серію пострілів, а після падіння Томпсона на землю — продовжив стріляти. Томпсона було оголошено мертвим у лікарні Рузвельта.

9 грудня поліція затримала 26-річного Луїджі Манджоне в штаті Пенсильванія. Під час арешту в нього знайшли 3D-друкований пістолет, схожий на той, що використовувався під час нападу та рукописний маніфест із критикою медичної індустрії США.

Портрет підозрюваного

Луїджі Манджоне — колишній студент Пенсильванського університету, якого, здавалось, чекало забезпечене майбутнє.

Однак після діагностування хронічної хвороби спини, яка не піддалася лікуванню, його життя змінилося. Складнощі у взаємодії зі страховими компаніями, зокрема відмова у покритті медичних послуг, спричинили зростання ненависті до системи охорони здоров’я.

Розслідування встановило, що мотивом злочину могла стати ненависть до корпоративної жадібності. На місці злочину виявили гільзи з написами “Deny”, “Defend”, “Depose”. Слідство повʼязує це з відомою фразою Delay, Deny, Defend (Затягуй. Відмовляй. Захищайся) — вона описує тактику страхових компаній, коли вони намагаються уникнути компенсації медичних витрат своїх клієнтів:

“Затягуй з виплатами; відмовляй у задоволенні обґрунтованих вимог; захищайся, ініціюючи довгограючі розгляди”.

“Deny”, “Defend”, “Depose” швидко підхопило американське суспільство: вулиці міст захопили відповідні дописи та графіті.

Подія викликала широкий резонанс. Частина суспільства засудила жорстокість злочину, проте з’явилися й ті, хто висловив підтримку Манджоне. Соціальні мережі заполонили хештеги на його підтримку.

Цей випадок знову підняв питання про політику страхових компаній. Згідно з Forbes, частка відмов у страхових виплатах компанії UnitedHealthcare досягає 32%, що є найвищим показником у галузі. Саме це, за словами друзів Манджоне, могло спровокувати його радикальні дії.

Активісти закликають до реформ, а політики вже почали використовувати трагедію для просування своїх ініціатив. Прогресивні сили наполягають на запровадженні програми Medicare for All, тоді як консерватори закликають до покращення доступу до медичних послуг без радикальних змін.