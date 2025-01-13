Про це стало відомо з прямої трансляції засідання.
“Кошти, які мені мають виплатити, не повернуть мені маму. Всі кошти переправлять для ЗСУ, у підрозділ, де проходив службу мій чоловік”, — сказала вона.
Адвокат підозрюваного Юрій Немировський наголосив, що позовна заява потребує ретельного вивчення, що неможливо здійснити під час засідання. У зв’язку з цим він вимагає про оголошення перерви.
Також суд задовольнив клопотання адвокатів обвинуваченого В’ячеслава Зінченка щодо посилення його захисту під час конвоювання на судові засідання та з них.
Адвокати заявили, що їхньому клієнту погрожують у соцмережах, зокрема з обіцянками розправитися під час транспортування.
“Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака”, — заявив адвокат Немировський.
Сьогодні суд планував розпочати розгляд справи по суті, зокрема вперше озвучити аргументи слідства. Однак засідання було перенесено, і до розгляду справи повернуться 13 лютого.
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