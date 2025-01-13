Сьогодні, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи у вбивстві Ірини Фаріон. Софія Особа, донька загиблої, подала позов на 15 мільйонів гривень як компенсацію за моральну шкоду, завдану вбивством її матері.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання.

“Кошти, які мені мають виплатити, не повернуть мені маму. Всі кошти переправлять для ЗСУ, у підрозділ, де проходив службу мій чоловік”, — сказала вона.

Адвокат підозрюваного Юрій Немировський наголосив, що позовна заява потребує ретельного вивчення, що неможливо здійснити під час засідання. У зв’язку з цим він вимагає про оголошення перерви.

Також суд задовольнив клопотання адвокатів обвинуваченого В’ячеслава Зінченка щодо посилення його захисту під час конвоювання на судові засідання та з них.

Адвокати заявили, що їхньому клієнту погрожують у соцмережах, зокрема з обіцянками розправитися під час транспортування.

“Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака”, — заявив адвокат Немировський.

Сьогодні суд планував розпочати розгляд справи по суті, зокрема вперше озвучити аргументи слідства. Однак засідання було перенесено, і до розгляду справи повернуться 13 лютого.