Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 18 вересня на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка. Той саме збирався сісти у власний автомобіль “Хонда Акорд”.

Після короткого діалогу зловмисник здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від авто, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.Згодом фігурант припаркував автівку біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль.

За деякий час стрілка затримали працівники поліції в порядку ст. 208 КПК України.

“Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Тож у нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин”, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Уранці 18 вересня на одній з АЗС Києва невідомий чоловік застрелив водія автівки та втік. В Національній поліції України та Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці затримали підозрюваного.