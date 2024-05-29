Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
“Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи”, – йдеться в повідомленні.
У ДБР нагадали, 7 квітня співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
Затриманого одразу відсторонили від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.
“У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення”, – інформує ДБР.
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