До суду передано обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві співробітника Управління державної охорони.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи”, – йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, 7 квітня співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманого одразу відсторонили від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

“У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення”, – інформує ДБР.