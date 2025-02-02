Правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам — жителям Лубен та Полтави — через вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції у Пирятині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, пізно ввечері у п’ятницю, 31 січня, житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини.

Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен підійшов до військовослужбовця ТЦК і вистрілив у нього. Внаслідок важкого вогнепального поранення той помер на місці.

Після нападу чоловік узяв автомат військового та втік разом з одним із мобілізованих військовозобов’язаних.

Підозрюваних вдалося затримати через кілька годин. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.