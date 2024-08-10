Темірлан Ескерханов, засуджений в Росії за вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, підписав контракт із Міноборони РФ у колонії та був звільнений через помилування. Наразі він бере участь у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Правоохоронні органи країни-агресора повідомили, що Ескерханов приєднався до штурмового підрозділу та виконує бойові завдання в зоні СВО, уклавши контракт на рік.

Темірлан Ескерханов був визнаний винним у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова у 2017 році, оскільки він входив до злочинної групи, яка стежила за політиком і вказала на його місцезнаходження.

Під час утримання в СІЗО Ескерханов звертався до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргами на затримки судового процесу та умови утримання, в результаті чого у 2017 році отримав компенсацію у розмірі шести тисяч євро за моральну шкоду.