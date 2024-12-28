Дослідники переглянули зображення мозку понад 10 тисяч здорових дорослих людей, а потім відстежили зміни білка в крові у половини з них, щоб виявити той самий “розрив у віці мозку”, що відповідає за ознаку когнітивного старіння. Результати дослідження показали, що пік старіння мозку припадає на три різні вікові періоди: 57, 70 і 78 років.

Про це пише New York Post із посиланням на публікацію в Naturа.

Видання повідомило, що вживання достатньої кількості білка, наприклад певної жирної риби, бобових, горіхів і цільнозернових продуктів, може запобігти когнітивному старінню та покращити пам’ять. Листова зелень також насичена необхідними поживними речовинами, які також допомагають мозку.

Крім того, простим способом для людей похилого віку запобігти погіршенню когнітивних функцій може стати щоденне споживання полівітамінів.

“Здорова дієта допомагає покращити здоров’я мозку та запобігти погіршенню когнітивних функцій”, — радить дієтологиня Ліза Янг, яка також є професором дієтології в Університеті Нью-Йорка.

Водночас для підтримки гостроти розуму важливі регулярні фізичні вправи та рухливий спосіб життя.

“Якщо ви хочете зберегти свою рухливість і когнітивні здібності, одна інвестиція, яку ви можете зробити, — це щоденні вправи та використання м’язів. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що навіть невелика кількість щоденних рухів знижує ризик деменції”, — казала виданню лікарка-невролог Кім Джонсон Хатчетт.

Ще один спосіб забезпечити оптимальну роботу мозку — це дозволити собі повноцінний сон. Проведені раніше дослідження довели, що дефіцит сну може негативно впливати на мозок. З іншого боку, хороший сон з приблизно однаковою тривалістю, бажано не менше семи годин вночі, може уповільнити процес старіння мозку.

Також лікарі радять обрати собі хобі чи опанувати нову діяльність, яка дасть мозку новий імпульс розвитку.

“Діяльність, яка кидає виклик вашому мозку, як-от вивчення нової мови або навчання грі на інструменті, може підвищити ефективність пам’ят. Ці дії стимулюють мозок і можуть сприяти зростанню нових нейронних зв’язків”, — сказала нейробіолог і тренер із психічного здоров’я Рейчел Саммерс.