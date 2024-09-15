Запорізька область першою в Україні запровадила премії для вчителів, які працюють офлайн. Педагоги отримають доплати у розмірі 25% до основної зарплати.

Про це сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у коментарі РБК-Україна.

“Для нас було вкрай важливо відновити освітній процес на території Запорізької області. Виклики, з якими ми зіштовхнулися, це те, що весь освітній процес відбувається в укритті. Виклик те, що ми знаходимося за 20 км від лінії фронту, а деякі і менше. Але на території Запорізької області зараз 50 тисяч учнів, яким потрібно здобувати якісну освіту”, — зауважив Федоров.

Він додав, що наразі на Запоріжжі 16 тисяч дітей мають можливість приходити на навчання до школи й, тим самим, здобувати освіту офлайн. При цьому, на думку очільника ОВА, вчителям потрібно дати стимул, оскільки вони знаходяться в інших умовах, ніж педагоги у безпечніших регіонах.

“Додатковим стимулом має бути надання додаткової фінансової допомоги. З 1 вересня вони будуть отримувати 25% додатково. Це приблизно від 2 до 2,5 тисяч гривень щомісяця додаткової заробітної плати”, — уточнив посадовець.

Середня зарплата вчителів, які працюють офлайн, становить близько 14-15 тисяч гривень плюс премія, зазначив Федоров. Остаточна сума буде варіюватися залежно від навантаження та стажу роботи вчителя.