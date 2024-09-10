У Львові 47-річному чоловіку провели трансплантацію серця та нирки під час однієї операції. Це другий випадок в Україні, коли одночасно пересаджено два органи одному пацієнту. Раніше подібну процедуру проводили лікарі Інституту серця в Києві.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Медики розповідають, що львів’янин Віктор Абрашкін 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти.

Проблеми зі здоров’ям у чоловіка почалися, коли йому було 29. Тоді Вікторові діагностували хворобу нирок і призначили пігулки. Цього було достатньо для підтримки роботи органа, але три роки тому чоловік переніс інфаркт. Після цього нирки відмовили остаточно, і хворому знадобився гемодіаліз — штучне очищення крові.

Згодом Віктор переніс ще один інфаркт. Лікарі кажуть, що впродовж наступних півтора року “життя чоловіка перетворилося на суцільну муку”.

“Мені бракувало повітря. Я не міг пройти й метра. Не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні”, — розповідає про свій стан перед трансплантацією Віктор Абрашкін.

Урятувати Віктора могла лише трансплантація відразу двох органів. Адже для того, щоб хворий переніс пересадку нирки, спершу треба було “полагодити” його серце. Таку складну операцію в Україні виконували лише один раз — в Інституті серця МОЗ України.

У день народження Віктора дружина запропонувала з’їздити до лікарні. Жінка знала про заплановану операцію, але сказала чоловікові, що потрібно лише здати аналізи.

“Щоб я не нервував, дружина не сказала мені, що з’явився донор і ми їдемо на трансплантацію. Коли приїхали, я був шокований. Уявляєте, в мій день народження я отримав шанс на друге життя”, — каже Віктор Абрашкін.

Медики провели трансплантацію у два етапи: спочатку пересадили чоловікові серце, а після того, як воно успішно “запустилося”, почали пересадку нирки.

Як розповів керівник Центру трансплантології Максим Овечко, два органи почали працювати ще в операційній.

“Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України це лише друга така трансплантація — і вона успішна. А це означає, що відтепер у нашому Центрі ми можемо виконувати й такі складні трансплантації та рятувати ще більше життів”, — каже Максим Овечко.

У Центрі розповідають, що після операції минуло вже 4 місяці. Віктор відновився та поступово повертається до активного способу життя. Він дихає на повні груди, гуляє лісом пішки й навіть їздить на велосипеді.