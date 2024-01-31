Президент зауважив. що не дивлячись на те, що російські обстріли й надалі продовжуються, цього року принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Захист енергетичних обʼєктів постійно посилюється та вдосконалюється.

В своїй промові, Зеленський говорив також і про сьогоднішній обмін, та наголосив що робота з повернення наших захисників буде й надалі активно продовжуватись.

Президент подякував всім, хто воює та працює заради держави, хто допомагає і хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні.