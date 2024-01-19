“Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності і небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію.”, — Володимир Зеленський
Зеленський додав, що вдячний усім, хто допомагає, працює та захищає Україну, усім хто памʼятає: головне завдання — дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів.