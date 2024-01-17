Президент повідомив , що провів Ставку. Доповідали командувачі різних напрямків: схід, південь, північ. Обговорення відбувалось не лише на оперативному, а й на стратегічному рівні, а саме: наші дії цього року, і не тільки оборонні.

“Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими”, — Зеленський