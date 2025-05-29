Блокування автомобіля ТЦК у Кам’янці-Подільському: розслідування інциденту

Про це повідомив Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, близько ста осіб заблокували автомобіль мобільної групи оповіщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Цей інцидент викликав значний резонанс у місцевій спільноті.

Згідно з повідомленням Хмельницького обласного ТЦК, автомобіль зазнав пошкоджень – невідомі особи порізали шини. Такі дії можуть свідчити про організований опір виконанню службових обов’язків представниками Збройних сил України.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та військова служба правопорядку. В даний час тривають слідчі дії, метою яких є встановлення осіб, причетних до цього інциденту.

У ТЦК підкреслили, що подібні дії в умовах воєнного стану можуть бути кваліфіковані за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що стосується перешкоджання законній діяльності ЗСУ. У деяких випадках це може бути розцінено як державна зрада.

Крім того, можливе притягнення до відповідальності за статтями 342, 345 і 346 ККУ, які передбачають покарання за опір правоохоронцям, хуліганство та пошкодження майна.

У соціальних мережах вже з’явилися відеоматеріали, що підтверджують факт блокування автомобіля ТЦК, що ще більше підкреслює серйозність ситуації.