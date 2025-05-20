Велика Британія вирішила призупинити торгові переговори з Ізраїлем та викликала посла цієї країни у відповідь на те, що називає “неприпустимим” наступом в Газі. Цю інформацію підтвердила BBC.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі зазначив, що дії Ізраїлю змусили Лондон вжити таких заходів. Він підкреслив, що, незважаючи на зусилля, “криваві дії та риторика ізраїльського уряду тривають”. Ламмі також зауважив, що це ізолює Ізраїль від міжнародних партнерів, шкодить інтересам ізраїльського народу та негативно впливає на імідж країни у світі.

Посла Ізраїлю в Великій Британії Ципі Хотовелі викликали до міністерства закордонних справ, де йому було висловлено позицію британського уряду щодо тривалої блокади Сектора Гази, яка триває вже 11 тижнів, а також недопущення гуманітарної допомоги для палестинців.

Девід Ламмі звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з вимогою терміново припинити блокаду та дозволити доставку необхідної допомоги. Він акцентував увагу на тому, що уряд Нетаньягу планує вигнати жителів Гази з їхніх домівок у південну частину Смуги Гази, обмежуючи при цьому гуманітарну допомогу.

Речник ізраїльського Міністерства закордонних справ Орен Марморштейн прокоментував рішення Великої Британії, назвавши його наслідком “антиізраїльської одержимості” та внутрішньополітичних міркувань. Він підкреслив, що це є прерогативою самої Великої Британії.

Операція Ізраїлю у Секторі Гази

18 травня Сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали масштабні наземні операції в північній та південній частинах Сектора Гази в рамках нової фази військової кампанії, відомої як “Колісниці Гідеона”.

Перед цим Ізраїль протягом 10 тижнів блокував доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази. Лише 19 травня уряд дозволив ввезення “базової кількості харчових продуктів”, щоб уникнути голоду.

20 травня Канада, Велика Британія та Франція висловили загрозу санкціями проти Ізраїлю через військовий наступ у Газі та обмеження постачання гуманітарної допомоги.