Велика Британія, до складу якої входять Англія, Шотландія та Вельс, а також Ірландія, стали господарями чемпіонату Європи з футболу 2028 року. Це буде перша участь цих країн у кваліфікації на турнір за останні 52 роки, що стало відомо після рішення УЄФА, ухваленого на засіданні в Більбао.

У рамках відбору буде створено 12 груп, в кожній з яких змагатимуться від чотирьох до п’яти команд. У фінальну частину турніру потраплять 20 збірних: 12 переможців груп та 8 найкращих команд, які займуть другі місця.

Цікаво, що Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія, як господарі, будуть розподілені на окремі групи в кваліфікації, але для них зарезервовано два місця у фінальному турнірі. Це означає, що навіть якщо жодна з команд-господарів не пройде через загальний відбір, дві з чотирьох збірних гарантовано потраплять на чемпіонат.

Автоматичні квоти отримають ті команди-господарі, які матимуть найвищий рейтинг УЄФА.

Розподіл квот в залежності від результатів господарів

У разі, якщо господарі використають обидва зарезервовані слоти, вісім команд змагатимуться у плей-оф за дві додаткові путівки до фінальної частини турніру. Формат цих матчів передбачає одноматчеві півфінали та фінали.

Якщо ж господарі скористаються лише одним із зарезервованих слотів, 12 команд будуть розподілені на три мінітурніри, переможці яких отримають квитки на Євро.

У випадку, якщо всі господарі кваліфікуються через загальний відбір і не скористаються жодною з зарезервованих квот, вісім команд утворять пари для двоматчевих протистоянь, переможці яких потраплять до фінальної частини чемпіонату.

Що відомо про Євро-2028

Цей чемпіонат стане лише другим в історії, коли більше двох країн одночасно прийматимуть турнір. Перший раз це сталося у 2021 році, коли матчі проходили в 11 країнах.

Матчі Євро-2028 відбудуться в Англії втретє (після 1996 та 2020 років), у Шотландії – вдруге (після 2020 року). Вельс та Ірландія вперше в історії прийматимуть цей турнір.

Чемпіонат триватиме з 9 червня по 9 липня 2028 року. Звання чинного чемпіона Європи захищатиме Іспанія, яка у фіналі Євро-2024 обіграла Англію.