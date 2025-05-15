Велика Британія та Німеччина оголосили про початок спільної розробки новітньої ударної зброї, яка матиме дальність понад 2000 кілометрів. Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні оборонної співпраці між двома країнами, про що повідомив уряд Великої Британії.

На зустрічі в Берліні міністри оборони обох країн, Джон Гілі та Борис Пісторіус, представили нову ініціативу. Проте деталі щодо термінів реалізації та фінансування поки що залишаються під завісою таємниці.

Джон Гілі зазначив, що це партнерство не лише зміцнить обороноздатність, але й сприятиме економічному розвитку, створенню нових робочих місць, підвищенню кваліфікації працівників та залученню інвестицій у обидві країни.

Ця ініціатива є продовженням домовленостей, досягнутих у 2024 році, коли Великобританія та Німеччина підписали оборонну угоду, спрямовану на підвищення безпеки в Європі в умовах загрози з боку Росії. Угода передбачає розробку нових видів озброєння та військову підтримку України.

Крім розробки далекобійної зброї, міністри також планують обговорити спільну закупівлю торпед для морських патрульних літаків і розвідувальних систем, а також угоду про постачання Німеччиною британських військових мостів.

Співпраця у сфері оборони

У 2024 році Великобританія та Німеччина уклали “історичну” угоду Trinity House Agreement, яка закріплює спільні військові операції та оборонне партнерство для протидії російській загрозі в Європі. Ця угода передбачає системну співпрацю у розробці інноваційних оборонних проєктів у повітряному, наземному, морському, космічному та кіберпросторовому середовищах.

Зокрема, угода передбачає створення нової високоточної зброї для глибоких ударів, яка перевершуватиме існуючі системи, такі як Storm Shadow, за дальністю та точністю. Вона також сприятиме зближенню оборонних промисловостей обох країн, зокрема через спільне виробництво бронемашин Boxer.

Велика Британія активно підтримує розробки у сфері озброєнь, включаючи закупівлю торпед Sting Ray, відкриття заводу Rheinmetall та виробництво артилерійських гармат з британської сталі Sheffield Forgemasters.

У спільній заяві міністри оборони Великої Британії та Німеччини також підтвердили своє зобов’язання щодо подальшої військової підтримки України, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у забезпеченні безпеки в регіоні.