20 травня 2025 року Велика Британія оголосила про введення нових масштабних санкцій проти Російської Федерації. Ці заходи, які охоплюють 100 цілей у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також тих, хто бере участь в інформаційній війні, спрямовані на посилення тиску на Кремль.

У заяві британського уряду зазначається: «Поки президент Путін безжально атакує невинних українців, Велика Британія відповідає, запроваджуючи нові санкції». Країна також працює з міжнародними партнерами над посиленням обмежень на ціни на нафту, що має на меті зменшити доходи Росії від продажу енергоресурсів, необхідних для фінансування її військових дій.

Серед нових об’єктів санкцій – організації, які підтримують російську військову машину, а також фінансові установи, що сприяють агресії проти України. Зокрема, санкції націлені на ланцюги постачання російських систем озброєння, таких як ракети «Іскандер», з метою захисту українських життів та зменшення військового потенціалу Росії.

До списку санкцій також увійшли 14 членів Агентства соціального проектування (SDA), яке фінансується Кремлем і проводить інформаційні операції, що підривають суверенітет та демократію в Україні та за її межами. Раніше Великою Британією вже були введені санкції проти керівництва SDA, а тепер обмеження поширюються на всю організацію.

Нові заходи також спрямовані на запобігання спробам Путіна обійти санкції та відновити зв’язки з міжнародною економікою. Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, включаючи Санкт-Петербурзьку валютну біржу та Російське агентство зі страхування вкладів, які підтримують російські банки.

У релізі підкреслюється, що ці санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушують потоки доходів країни. Також Велика Британія вводить обмеження проти 18 суден «тіньового флоту», які займаються перевезенням російської нафти, а також проти обладнання для цього флоту. Раніше прем’єр-міністр оголосив про 110 санкцій, пов’язаних із цим флотом, напередодні свого візиту до Києва.

Серед нових цілей – британський громадянин Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для російського тіньового флоту, а також два російські капітани танкерів. Велика Британія продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення обмежень на ціни на нафту, що обмежує доходи Росії від її експорту.

Уряд Великої Британії також планує переглянути рівень ціни на сиру нафту, встановлений на 60 доларів США, з метою зниження ліміту ближче до собівартості виробництва, щоб завдати максимального удару по доходах Путіна від нафти.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі підкреслив, що дії Путіна ще раз демонструють його справжнє обличчя як розпалювача війни. Він закликав до негайного безумовного припинення вогню та початку переговорів про справедливий і тривалий мир.

Ламмі також наголосив, що затягування мирних зусиль лише посилить рішучість Великої Британії підтримувати Україну в її захисті та використовувати санкції для стримування військової машини Путіна.

Крім того, у той же день Рада Європейського Союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, що підсилює міжнародний тиск на країну-агресора.